Santo da Serra recebe maior actividade escotista mundial

O Santo da Serra é, este fim-de-semana, palco da maior actividade escotista mundial, o Jamboree no Ar e Jamboree na Internet (JOTA/JOTI), que reúne escoteiros e guias de várias partes do Mundo através da rádio e da internet.

A Estação Nacional dos Escoteiros de Portugal está instalada nas instalações do INATEL, onde cerca de 180 participantes, entre escoteiros, guias e dirigentes voluntários, estão envolvidos na iniciativa internacional promovida pela Organização Mundial do Movimento Escotista, que reúne actualmente mais de 60 milhões de jovens em todo o Mundo.

A edição deste ano assinala a 68.ª do Jamboree no Ar (JOTA) e a 29.ª do Jamboree na Internet (JOTI). A nível local, o evento conta com a participação dos Escoteiros de Portugal e das Guias de Portugal, fortalecendo a colaboração entre estas organizações irmãs do movimento juvenil.

Durante este fim-de-semana estão operacionais três estações de rádio, incluindo uma dedicada ao código Morse, e 24 estações de internet, permitindo aos participantes estabelecer contactos com outros jovens escoteiros espalhados pelo Mundo. Países como Brasil, Espanha, Alemanha e Colômbia são alguns dos exemplos de interlocutores com quem já foram estabelecidos contactos.

Para além da componente tecnológica e comunicativa, o programa integra diversas actividades temáticas e workshops. Destacam-se duas sessões dinamizadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP), dirigidas a pré-adolescentes e adolescentes, sobre cibersegurança e cyberbullying.

O evento decorre sob o lema 'Jovens Construtores do Mundo', definido pela Federação Escotista de Portugal, que reflecte o objectivo de promover competências de comunicação, empatia e cidadania global entre os participantes. A experiência permite aos jovens criar laços, estabelecer pontes culturais e vivenciar a fraternidade escotista mundial como um motor para um crescimento saudável e consciente.