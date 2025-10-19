ASKKSA participa no Karate Open Vila de Cascais 2025

A Associação Shotokan Kokusai Karate Santo António (ASKKSA) participou este sábado no Karate Open Vila de Cascais 2025, no Complexo Desportivo de Alcabideche.

Nesta edição participaram cerca de 650 atletas de 70 Clubes, onde a ASKKSA destaca "o nível organizativo e técnico exigido, o que obrigou aos karatecas a se reorganizarem, em termos estratégicos e tático-emocionais. Foi também a primeira prova, onde foram implementadas as novas regras federativas(WKF), na vertente Kumite, no que diz respeito ao uso obrigatório de capacete protector, para os escalões Iniciados e Juvenis."

Os atletas madeirenses tiveram a oportunidade de apresentar novos katas, demonstrando a "consistência da sua evolução técnica e gestão emocional."

"Não podíamos estar mais orgulhosos do trabalho demonstrado e do espirito de entre-ajuda e na performance observada, em ambiente de prova", refere a ASKKSA em nota enviada.

A associação destaca as participações de Inês Francisco, Margarida Gomes e Marina Castro, pela "qualidade técnica apresentadas, levantando da melhor forma a bandeira da ASKKSA, e confirmando grandes potencialidades para o futuro. Mais uma vez um agradecimento a todos, os que nos ajudaram a estar presentes em mais uma prova, em especial, aos encarregados de educação."

Resultados:

1.º Lugar - Tiago Bettencourt (Kata U12 Masculino)

2.º Lugar - Constança Lima (Kata + 16 Feminino)

3.º Lugar - Amelia Silva (Kata u14 Femininos) 3.º Lugar Tiago Pestana (Kumite u16 + 70kg)



