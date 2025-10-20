O líder do Juntos pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, diz que "o CHEGA sofre de ciumeira excessiva”.

Em comunicado, explica que "a posição do JPP nada tem a ver com acordos com o PSD ou com o PS, este último caso das eleições para a Assembleia de Freguesia de Água de Pena, mas com uma postura de responsabilidade e de aceitação dos resultados democráticos e das escolhas dos eleitores, numa perspectiva de viabilização única e exclusivamente da composição das mesas das respectivas assembleias e juntas".

Chega critica acordos entre JPP e PSD em freguesias da Madeira O líder regional do Chega, Miguel Castro, reagiu aos recentes acordos firmados entre o JPP e o PSD nas freguesias de Santo António, São Martinho, São Pedro e Santa Maria Maior, considerando-os uma "traição à confiança dos eleitores", segundo a nota de imprensa enviada.

Segundo Élvio Sousa, "o perfil da eleição do poder local é distinto das legislativas". E prossegue: "Compreende-se que o CHEGA, que dispara em todas as direcções, perde o tino ao essencial dos problemas dos madeirenses, pois tanto diz que estamos feitos com o PS, e agora com o PSD".

Tanto mais, que por essa análise, a votação favorável que o CHEGA deu à presidente da Assembleia Legislativa Regional, os próprios “cheganos” jurariam que estaria igualmente feito com eventuais acordos secretos com o PSD". Élvio Sousa



Élvio Sousa refere ainda que "enquanto as preocupações do JPP visam essencialmente reduzir o custo de vida, baixar os impostos, criar mais habitação para a classe média, resolver os problemas da saúde, aumentar os salários mínimos e médios, o CHEGA vem com este tipo de mexericos que não dizem nada ao cidadão".

E acrescenta: "Um partido da Madeira, de Governo, de alternativa e autonómico com o JPP, que está a crescer ao nível de confiança da população, impõe-se uma postura democrática de responsabilidade".

Por fim, diz que "se o CHEGA sofre de ciumeira excessiva, por ser um partido única e exclusivamente de protesto e de gritaria, esse é um problema que o 5.º lugar já confirmou popularmente".