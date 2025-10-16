Élvio Sousa volta a ter conta temporária no Facebook suspensa

O líder do Juntos pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, anunciou hoje que a sua conta pessoal na rede social Facebook voltou a ser suspensa. Um acto que o secretário-geral do JPP classifica de "nova censura".

A página temporária em questão foi criada na sequência do encerramento da anterior conta oficial.

Élvio Sousa diz que "a decisão foi tomada sem qualquer aviso ou justificação", o que vem reforçar "o padrão de silenciamento digital que o deputado tem denunciado nas últimas semanas", argumenta o dirigente partidário.

"Este é um ataque grave tendo em conta que o JPP é actualmente a segunda maior força política da Madeira, representando milhares de cidadãos que veem a sua representatividade também ser silenciada", reforça Élvio Sousa.

O secretário-geral do JPP recorda ainda que, perante os bloqueios anteriores, já apresentou queixas formais à Comissão Nacional de Eleições (CNE), à Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) e uma queixa-crime junto do Ministério Público, por "suspeitas de violação da liberdade de expressão e tentativa de condicionamento político".

O parlamentar reafirma que "esta sucessão de actos representa um ataque inaceitável à democracia e ao debate livre".

O encerramento da conta pessoal de Élvio Sousa foi anunciada pelo dirigente do JPP num comunicado de imprensa, que remetia para uma publicação na página do partido.