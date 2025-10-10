“Nobel da Paz é esperança no regresso da Venezuela à democracia”, diz Élvio Sousa

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, expressou publicamente sua “profunda gratidão e apreço” a Maria Corina Machado pelo Nobel da Paz, atribuído esta sexta-feira pelo Comité Nobel norueguês.

"É uma distinção pelos valores da liberdade e libertação dos povos oprimidos pelos regimes totalitárias, um reconhecimento mundial a todos os que não se deixam intimidar e denunciam a ideologia da exclusão e da segregação, é a derrota do absolutismo”, afirmou o líder da oposição madeirense, citado em comunicado de imprensa.

Élvio Sousa exprimiu ainda “um voto de regozijo” pelo facto do Nobel da Paz reconhecer uma “mulher que se distingue pela determinação, pela coragem e resistência, a favor da democracia e da luta pelos direitos humanos”, realçando que este Nobel representa também “a derrota dos populistas e de todos quantos chegados ao poder pelo caminho da liberdade e do voto democrática, transformam as democracias em autocracias e despotismos”.

O líder do JPP recorda que Maria Corina Machado é uma “personalidade estimada pela enorme comunidade madeirense residente na Venezuela" e diz acreditar que a atribuição do Nobel da Paz “abre fundadas esperanças de que brevemente a nossa comunidade e toda a Venezuela viverão em plena liberdade e democracia”.