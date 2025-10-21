Benfica sofre nova derrota em Newcastle e continua sem pontuar

O Benfica foi hoje derrotado na visita aos ingleses do Newcastle, por 3-0, na terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, e continua sem pontuar na prova.

Em St. James' Park, os 'magpies' adiantaram-se no marcador com um golo de Anthony Gordon, aos 32 minutos, e ampliaram a vantagem na segunda parte, com dois tentos do recém-entrado Harvey Barnes, aos 70 e 83.

O Benfica, que vinha de duas derrotas na 'Champions' frente a Qarabag (3-2), em casa, e Chelsea (1-0), em Londres, averbou o terceiro desaire no mesmo número de jogos da fase de liga e continua com zero pontos, enquanto o Newcastle somou o segundo triunfo e tem seis.