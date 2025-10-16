Erros defensivos impedem surpresa do Benfica face ao Arsenal

O Benfica discutiu hoje o resultado quase até final na receção às campeãs europeias do Arsenal, mas acabou derrotado por 2-0, na segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões feminina de futebol.

Perante 7.218 espetadores no Estádio da Luz, em Lisboa, Beth Mead (57 minutos) e Alessia Russo (89) apontaram os golos das inglesas, que somaram os primeiros três pontos e são nonas colocadas, enquanto o Benfica é 15.º, ainda sem pontuar.

Face ao estatuto de detentoras do título, conquistado no Estádio José Alvalade, há menos de cinco meses, era expectável que as inglesas tivessem superioridade perante as 'águias', mas não foi o sucedido, apesar da maior posse de bola e do primeiro lance, aos 18, num livre direto de Beth Mead por cima.

As 'águias', sempre muito bem organizadas, souberam explorar a profundidade em alguns momentos, e Diana Silva ameaçou, aos 23, mas, com um ângulo apertado pelo flanco direito do ataque, atirou para defesa segura de Daphne van Domselaar.

Lotte Wubben-Moy cabeceou ao lado, na sequência de um canto, aos 30, mas foi o Benfica a ter a melhor ocasião de golo da primeira parte, quando, aos 41, Diana Gomes apareceu a cabecear para uma grande defesa de Daphne van Domselaar.

Na segunda parte, manteve-se a toada, com mais bola para o Arsenal, mas sem o perigo necessário para abrir o marcador, até que, aos 57, um lance muito confuso na área 'encarnada' foi finalizado por Beth Mead, numa disputa com a benfiquista Diana Gomes.

O treinador Ivan Baptista reagiu de imediato ao tento sofrido e colocou 'artilharia' ofensiva -- Chandra Davidson e Cristina Martín-Prieto -, mas sem grandes efeitos, ao não causar perigo devido a alguma precipitação do Benfica nas saídas de bola.

No meio das tentativas frustradas do clube lisboeta, o Arsenal deu a 'machadada' final no resultado, aos 89, através de um livre estudado, mas muito facilitado pelo Benfica, com Alessia Russo a encostar após a assistência rasteira de Chloe Kelly.