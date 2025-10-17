PSD/Madeira insiste que derrota em São Vicente decorre de "conflitos entre militantes"

A Comissão Política do PSD/Madeira considerou hoje que a perda da Câmara Municipal de São Vicente para o Chega, nas eleições autárquicas de domingo, decorreu de "conflitos entre militantes" naquele município do norte da ilha.

"É assim que a Comissão Política analisa essa derrota: conflitos entre militantes e, quando o partido não está unido, dá sempre estas consequências menos positivas", disse o secretário-geral da estrutura regional do PSD.

José Prada falava após a reunião da Comissão Política, que decorreu na sede do partido, no Funchal, com foco na análise dos resultados eleitorais de domingo.

O PSD venceu em seis dos 11 concelhos que compõem a região autónoma, dois com listas individuais -- Calheta e Câmara de Lobos -- e quatro em coligação com o CDS-PP -- Funchal, Porto Santo, Ribeira Brava e Ponta do Sol, onde o Partido Socialista foi derrotado após oito anos de governação.

"Falámos quer das autarquias que ganhámos, quer das autarquias que perdemos", disse José Prada, vincando que, em relação a São Vicente, "o presidente do partido já explicou, por mais de uma vez, o que o poderá ter acontecido".

O secretário-geral do PSD/Madeira referia-se às recentes declarações de Miguel Albuquerque, também presidente do Governo Regional, atribuindo a derrota da coligação PSD/CDS-PP em São Vicente, município onde governava desde 2021, a quezílias internas.

O Chega venceu com maioria absoluta neste concelho do norte da Madeira, um dos três conquistados pelo partido de extrema-direita no país, a par com Albufeira e Entroncamento.

A indicação do cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP para São Vicente esteve envolva em polémica, sendo que o candidato inicialmente indicado, Fernando Góis, foi mais tarde substituído por António Gonçalves, que ameaçava avançar com um movimento independente.

José Prada destacou, no entanto, a vitória do partido em seis municípios, sublinhando a maioria absoluta alcançada no Funchal, capital da região autónoma.

"Resultados positivos que asseguram a liderança, por parte do PSD, da Associação de Municípios da Região e reforçam a responsabilidade, a exigência e o trabalho a desenvolver, nos próximos quatro anos, ao nível do poder local, de modo a garantir o cumprimento integral de todos os programas apresentados", afirmou.