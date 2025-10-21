"PS acorda tarde e a más horas para o metro de superfície"
O Partido Trabalhista Português (PTP) acusa Paulo Cafofo de "chegar tarde e a más horas" ao debate sobre a implementação de um metro de superfície na Madeira.
Em comunicado, o PTP diz "ver com bons olhos" o crescente apoio político à proposta, mas considera que o PS "esteve calado quando era preciso coragem política e debate público", e que só agora, "com eleições longe e Paulo Cafôfo de saída", decide trazer o tema a público.
O partido sublinha ainda que "nenhum dos principais rostos do PS, incluindo Rui Caetano, então candidato à Câmara do Funchal, assumiu ou comentou esta proposta durante a campanha”.
Para o PTP, essa ausência demonstra "falta de visão" e revela que o apoio agora declarado "mais parece oportunismo político do que convicção".