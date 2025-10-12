"Votem, não deixem que os outros decidam por vós"
Rui Caetano, à presidência da Câmara Municipal do Funchal, exerceu o seu voto esta manhã
O candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal do Funchal apelou, hoje, a que os funchalenses vão votar este domingo, exercendo este que "é um direito e um acto de liberdade, de cidadania e de confiança na democracia".
Rui Caetano votou, esta manhã, na escola de Santo António e salientou a importância das eleições autárquicas, destacando que os candidatos são quem melhor conhece o território e as necessidades da população e vincando que é no poder local que a democracia ganha rosto, voz e proximidade.
"Cada voto conta para construir freguesias e municípios mais justos, participativos e transparentes", frisou.
Aquilo que nós pedimos aos funchalenses é que não deixem que os outros decidam por si. Neste dia de eleições é preciso exercer o nosso poder, votar com consciência, com esperança e com o compromisso de fazer a diferença na nossa comunidade, na nossa cidade, na nossa freguesia", afirmou o candidato socialista, vincando que "é preciso usar o poder que nós temos, que é o voto".