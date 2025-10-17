PS reclama "prioridade ao povo"

À saída da audiência com o secretário das Finanças, no âmbito das audiências prévias à elaboração da proposta de Orçamento Regional para 2026, o presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, afirmou que o orçamento deve ser “verdadeiramente para o povo”.

“O que queremos é olhar para as necessidades reais dos madeirenses e não para clientelas ou interesses de poder. Há muitos milhões distribuídos em centros de orçamento, mas a questão é: quantos chegam de facto aos bolsos das pessoas e melhoram a sua vida?”, questionou.

Cafôfo sublinhou que os madeirenses continuam a enfrentar desafios significativos: jovens sem casa, famílias com empregos precários, longas esperas por cirurgias ou exames, custos de vida elevados e rendimentos baixos. “O governo deve dar prioridade a matérias fundamentais para a população”, concluiu.