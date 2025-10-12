PS também denuncia transporte irregular e pressão sobre eleitores em Água de Pena

O PS de Machico também denunica, esta manhã, a ocorrência de transporte irregular e abusivo de eleitores na freguesia de Água de Pena, durante o acto eleitoral destas eleições autárquicas.

Segundo a denúncia, a candidata à Câmara Municipal de Machico, Fátima Belo, da coligação 'Machico com Futuro' (PSD/CDS), está a transportar eleitores numa carrinha da Associação Investigação e Promoção da Economia Social, acompanhada por um motorista do SESARAM.

O PS refere que estes eleitores estão a ser aliciados a votar na referida coligação, "pelo que estão a oprimir o direito ao eleitor de decidir o seu voto por medo de represálias".