O presidente da Assembleia da República (AR), José Pedro Aguiar-Branco, concluiu esta terça-feira a sua visita oficial de dois dias à Madeira com um balanço positivo, destacando o contacto directo com instituições, estudantes e a sociedade civil.

“Fiquei com a minha cultura e conhecimento em relação à Madeira reforçados. Também espero ter contribuído, mostrando um Parlamento mais aberto e próximo das instituições”, afirmou.

Já a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, sublinhou “a grande abertura e o respeito” demonstrados por Aguiar-Branco e destacou a importância de envolver os jovens na compreensão da autonomia e da democracia.

“O nosso grande objectivo é que os mais jovens compreendam o processo autonómico e o que significa a democracia. Estes 50 anos servem também para marcar essa importância”, concluiu.