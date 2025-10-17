Canyoning Madeira Meeting atrai 100 participantes de três nacionalidades

Entre os dias 19 e 24 de Outubro decorre a 16.ª edição do Canyoning Madeira Meeting. Este ano o evento conta com 100 participantes de três nacionalidades - espanhóis, belgas e franceses.

Na tarde desta sexta-feira decorreu a conferência de imprensa de apresentação da iniciativa, no Clube Naval do Seixal, durante a qual o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, avançou que o Governo Regional apoiará esta edição com 30 mil euros. "O nosso envolvimento este ano é superior ao dos anos anteriores, também porque inclui a certificação dos percursos", referiu.

O governante enalteceu o papel do Clube Naval do Seixal nesta iniciativa, afirmando que acabam por contribuir para o desenvolvimento da Região. "O Clube Naval do Seixal tem tido um papel fundamental na prática do canyoning. Conseguem organizar um evento internacional [que atrai] amantes da natureza, do canyoning e do contacto directo com a natureza. Estão a contribuir com o desenvolvimento da Região, para a afirmação de que este é um destino exclusivo, onde só aqui se encontram determinadas preciosidades".

Também Alexandre Andrade, presidente do Clube Naval do Seixal, aproveitou a ocasião para lembrar as quase duas décadas de existência do Canyoning Madeira Meeting, verificando que os "nossos canyons são únicos no mundo porque temos uma floresta completamente distinta das outras."

Diz que esta prática desportiva tem vindo a crescer, principalmente após a pandemia. Analisa que na costa norte da ilha existem maioritariamente praticantes autónomos.

Destaca a importância do evento para a costa norte: "65% dos canyons estão aqui concentrados entre o Seixal e São Vicente. A realização deste evento, quando passou a ser anual, é sinónimo que o trabalho de monitorização foi feito."

O Canyoning Madeira Meeting consiste num evento internacional que pretende ser uma parte integrante do turismo activo e de aventura, através da realização de encontros anuais nos mais variados destino de canyon, com o objectivo de projectar e preservar, a natureza e o turismo activo, dinamizar as tradições culturais e fomentar a cooperação internacional.