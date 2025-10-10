Ministra da Saúde reconhece constrangimentos no SNS 24 e diz que vai ser reforçado

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, reconheceu hoje constrangimentos na Linha SNS 24 e avançou que já foi pedido aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) e à Altice um reforço do serviço durante o inverno.

"Aquilo que pedimos aos SPMS e à Altice, que é a nossa operadora da Linha SNS 24, foi que para o inverno fosse reforçada pelo menos em 27 unidades locais de saúde [ULS], porque temos noção dos constrangimentos", disse aos jornalistas a governante, à margem de um evento sobre saúde mental no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Ana Paula Martins comentava um estudo de investigadores nacionais e estrangeiros que estima que cerca de um milhão de chamadas para a Linha SNS 24, usada para filtrar as idas às urgências, podem ficar sem serem atendidas no inverno, por falta de meios, hoje noticiado pelo jornal Expresso.

As projeções para o início de 2026 antecipam até 900 mil tentativas de chamadas mensais, deixando potencialmente quase 300 mil chamadas sem atendimento telefónico num único mês.

"O que gostaríamos era, ainda este ano, podermos alargar [o plano da Altice e dos SPMS] às 12 ULS onde ainda não temos este processo a funcionar, mas isso não está garantindo neste momento", salientou.

A ministra da Saúde afirmou que espera que o plano de reforço nas 27 ULS aconteça neste inverno.

"Há de facto uma necessidade de reforços humanos, é verdade, mas também há necessidade de colocar inteligência artificial no sistema, há necessidade de utilizar também outras tecnologias que ajudem a que o atendimento seja mais rápido, porque quando ligamos para uma linha a pedir ajuda é importante que não nos levem muito tempo a atender, o encaminhamento seja feito de forma adequada e depois o acionamento seja feito de forma adequada, seja qual for a resposta", sublinhou.

Os números do Expresso indicam que 3.200 profissionais trabalham atualmente na Linha SNS 24, que respondeu a 4,3 milhões de contactos entre janeiro e setembro.

No mês passado, o secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Rocha Gonçalves, garantiu que a Linha SNS 24 (808 24 24 24) estava preparada para responder no inverno e disse que o operador ia "adaptar a tecnologia" e "vai fazê-lo com a Inteligência Artificial".