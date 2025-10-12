José Lemos, residente no Caniço, foi um dos muitos eleitores que esta manhã exerceu o direito de voto na Escola da Vargem, no centro da cidade, reafirmando que “não falha nenhuma”. Para o eleitor, participar é um dever cívico e uma forma de contribuir para a democracia, sendo também essencial manter-se bem informado e votar em consciência. Mesmo com várias eleições num curto espaço de tempo, José Lemos garante que nunca deixa de cumprir este compromisso.

“Desde que estou cá, a partir de 2000, faço sempre os possíveis para votar. É o cumprimento do dever cívico”, afirmou. Sobre a rotina de voto, explicou que normalmente vem de manhã, mas ajusta o horário ao dia, aproveitando a tarde livre. Questionado sobre a sequência de eleições previstas nos próximos meses, confirmou que voltará a participar “sempre, não falha nenhuma”.

No concelho de Santa Cruz, que conta com mais de 40 mil eleitores, são hoje eleitos sete mandatos à Câmara Municipal, 21 à Assembleia Municipal e entre nove e 19 mandatos às diferentes freguesias. O Caniço, a freguesia mais populosa fora do Funchal, elege 19 autarcas.

Na Escola da Vargem, estão inscritos cerca de 15 mil eleitores. A meio da manhã, a afluência era já significativa nas 13 mesas de voto, sendo que quatro delas estão instaladas em tendas no campo polidesportivo da escola. Apenas a mesa 13 — destinada a eleitores com os nomes nas últimas letras do alfabeto e aos residentes estrangeiros — apresentava movimento residual.

O facto de estas eleições autárquicas envolverem a votação para três órgãos — Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia — torna o processo mais demorado, gerando algumas filas à entrada das secções. Além disso, o horário das missas matinais influencia a afluência, que se torna mais expressiva logo após a sua conclusão.