Jorge Jesus admira Ronaldo “que tem 40 anos e é o segundo mais rápido da equipa”

Jorge Jesus fez um balanço dos primeiros tempos enquanto treinador de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, da Arábia Saudita.

Em participação no Portugal Football Summit, na Cidade do Futebol, Jorge Jesus desvendou um pouco do trabalho com o internacional português e deu algumas estatística que provam a qualidade e influência do craque madeirense.

“Como jogador, ouvimos falar muito, mas só o conhecemos estando com ele. Hoje tem 40 anos. Em jogos, é o segundo mais rápido da equipa. É o terceiro que mais piques dá acima de 25 km/h, é uma coisa fora do normal, até fisicamente. Como pessoa, é um homem muito inteligente. Sabe muito mais para além do futebol.”

Tendo noção já da sua longevidade, Jorge Jesus referiiu que Ronaldo dá-lhe indicações da sua condição física e isso ajuda-o a evitar lesões.

“Ele conhece o corpo dele. Quando treinamos com mais alguma intensidade, chega a um ponto em que ele diz: ‘Míster, estou no meu limite'. É um jogador que raramente se lesiona porque sabe também controlar a sua vida fora do futebol, que é só a família. Ele nem tem noção da sua dimensão no mundo. É a bandeira de Portugal. Onde ele está, seja Hong Kong, seja Arábia, seja Europa, estão centenas de pessoas só para acenar-lhe”, recordou Jorge Jesus.