Metro de superfície é medida "irrealista e dispendiosa"

"Largas centenas de milhões de euros" é o que, acredita Rafael Carvalho, custaria a proposta do PS de construção de um metro de superfície entre a Calheta e o Caniçal. Uma obra que diz, seria "irrealista e dispendiosa" e pergunta ao PS se "acredita mesmo nesta ideia" e na sua viabilidade.

Um PS que, lembra, "sempre criticou as obras e o betão" e agora propõe uma obra que, se fosse construída, obrigaria a mais viadutos, túneis e outras infraestruturas.

O deputado do PSD recordou as obras da rede viária, desde o final da década de 1980 que melhoraram a "qualidade de vida dos madeirenses".

Rafael Carvalho destacou os investimentos em transportes colectivos, com passes urbanos a 30 euros mensais e interurbanos de 40 euros e passes gratuitos para estudantes e idosos.