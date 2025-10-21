Metro de superfície gera dúvidas sobre a viabilidade

Gonçalo Maia Camelo admite que seja realizado um estudo para avaliar a viabilidade da proposta do PS de uma ligação metro entre a Calheta e o Caniçal, porque só assim se poderá saber se faz sentido. No entanto, o deputado da IL tem dúvidas sobre a viabilidade de uma proposta que teria custos muito elevados.

Também o CH admite que se estude a proposta, mas Miguel Castro acredita que uma obra como a proposta poderia ter um custo "superior a um orçamento regional".

O líder do CH admite que se realizem estudos, sim, mas para "mobilidade urbana", nomeadamente na saída Oeste do Funchal.

Castro acredita que a proposta surgiu de "um sonho do deputado Paulo Cafôfo que deveria estar em Tóquio".

Basílio Santos, do JPP considera necessário estudar alternativas aos transportes existentes e à circulação na via-rápida.