Presidente garante que medidas estão a ser tomadas

Uma gaivota estará na origem do primeiro caso de gripe das aves detectado na Madeira, disse hoje o presidente do Governo Regional, que garantiu que as medidas foram tomadas no sentido de evitar a sua propagação.

À margem da cerimónia de atribuição de medalhas de mérito turístico, Miguel Albuquerque explicou que o vírus foi encontrado numa gaivota, que já foi isolada e estando as autoridades a tomar as medidas necessárias para isolar e evitar que este se espalhe para outras aves, nomeadamente para que não chegue às aves domésticas.

"Desencadeamos o plano no sentido de tomarmos todas medidas cautelares e as providências. É uma questão técnica. Isolamos o vírus que foi detectado numa gaivota e, neste momento, vamos cumprir todos os procedimentos no sentido de isolá-lo e de evitar a propagação às aves domésticas", disse.

Uma situação, recorda Miguel Albuquerque, que "pode acarretar enormes prejuízos", tentando por evitar que se propague também para as pessoas.