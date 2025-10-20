RIR não apoia candidatura de Vitorino Silva à Presidência da República Portuguesa

O Partido RIR (Reagir, Incluir, Reciclar) afirmou, em nota de imprensa, ter tomado conhecimento da decisão de Vitorino Silva de formalizar a sua candidatura à Presidência da República Portuguesa.

Segundo o comunicado, o partido "reconhece o direito de qualquer cidadão, incluindo antigos dirigentes e fundadores, se candidatar ao cargo", mas sublinha que "esta candidatura é de natureza pessoal e não tem qualquer ligação institucional ao RIR nem à sua atual direcção nacional".

A mesma nota refere que o partido não apoiará nem promoverá qualquer candidatura presidencial, defendendo que este acto eleitoral deve manter-se “acima das lógicas partidárias” e servir como um momento de afirmação da independência e da liberdade democrática.

O RIR acrescenta que "tem vindo a consolidar um projecto político renovado, centrado na ética pública, cidadania activa e participação local", e reafirma o seu compromisso com uma democracia “mais transparente, próxima e participativa”.