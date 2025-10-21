Atraso na regulamentação do programa Casa Própria destacado pela oposição

PS, CH e Il, embora com posições distintas sobre as medidas necessárias para enfrentar o problema da habitação, destacam o facto de, dois anos depois da aprovação no parlamento, o programa Casa Própria ainda não estar regulamentado pelo Governo Regional, como defende o JPP num projecto de resolução.

Avelino da Conceição (PS), acusa o Governo Regional de continuar a "mentir à população" sobre a medidas de habitação.

Também Hugo Nunes, do CH considera que é necessário regulamentar o programa, embora defenda medidas mais vastas, como "libertar o sector privado", diminuindo burocracias, dirigir os apoios directamente às famílias e regular o mercado "para combater a especulação e o turismo de fachada" que afectam os preços da habitação.

Gonçalo Maia Camelo considera que o 'Casa Própria' não vai "resolver nada", porque é burocrático e pouco eficaz, mas também defende a regulamentação que não pode estar parada há dois anos.