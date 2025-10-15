Bruno Melim lembra que não pode ser ignorada a posição das companhias aéreas

As companhias aéreas "não têm capacidade" para ficar à espera do pagamento do Estado, no caso do subsídio de mobilidade, como deixaram claro nos grupos de trabalho. Por isso, qualquer modelo a adoptar tem de ter em conta isso, sob pena de perder companhias aéreas.

Bruno Melim lembrou todo o processo de subsídio de mobilidade, destacando quie, entre 2008 e 2025, os madeirenses recebiam, apenas, 30 euros por viagem, independentemente do preço do bilhete. Desde 2015 que o reembolso é muito maior e, neste momento, os residentes pagam apenas 79 euros e os estudantes 59.

O PSD defende uma implementação rápida da plataforma que permita operacionalizar o processo de reembolso, ,num prazo muito curto logo após a emissão do bilhete e também defende a criação de um mecanismo financeiro para que seja o Estado a pagar às companhias.