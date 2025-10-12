Rui Caetano promete fazer "oposição bastante intensa" na Câmara do Funchal

O PS conseguiu eleger apenas Rui Caetano para o executivo da Câmara Municipal do Funchal, quando no actual mandato, através da coligação 'Confiança', estava representado por cinco vereadores. Por sua vez, o PSD conseguiu maioria absoluta no principal município da Madeira. Numa curta declaração na sede socialista, o cabeça-de-lista do PS disse que, ainda assim, vai assumir o papel de vereador e prometeu fazer "uma oposição bastante intensa".

"Os resultados naturalmente não foram aqueles que nós esperávamos. Foi a vontade dos funchalenses, que aceito democraticamente, como é evidente. Não tenho mais nada a acrescentar. Os madeirenses decidiram que era o PSD que deveria governar o Funchal", afirmou Caetano, que deu os parabéns ao cabeça-de-lista do PSD, Jorge Carvalho, pela maioria absoluta alcançada. "É preciso reconhecer o resultado e irei continuar a trabalhar na Câmara Municipal do Funchal, como vereador, com sentido de responsabilidade, com uma oposição bastante intensa, continuando a defender os interesses dos funchalenses. Será esse o meu papel enquanto vereador da oposição. Vou assumiu o meu mandato e vou cumpri-lo até ao fim como sempre fiz ao longo da minha vida. Eu nunca desisti, nunca virei a cara ao Partido Socialista e não é agora que vou virar", acrescentou.

O candidato do PSD agradeceu aos militantes e simpatizantes que o acompanharam ao longo de toda a campanha, com "grande coragem, sem medo de dar a cara pelo Partido Socialista".