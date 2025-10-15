"A mobilidade não pode ser um luxo", diz Paulo Cafôfo

O PS concorda com o projecto de resolução do PSD que recomenda que a reprivatização da TAP garanta a mobilidade aérea das regiões autónomas, mas vai mais longe e, como sublinhou Paulo Cafôfo, defende que a "maioria accionista" contunue a ser do Estado, o reembolso dos mais de 3.000 milhões de euros injectados durante a pandemia, que o HUB se mantenha em Lisboa e que sejam garantidas as ligações com as regiões e com a diáspora.

"A mobilidade não pode ser um luxo", afirma o líder do PS.

Cafôfo destaca a importância das ligações com as comunidades e, em resposta a perguntas da maioria sobre o que não terá feito quando foi secretário de Estado das Comunidades.

Perguntou "quem foi o elemento do PSD que sabotou o processo para que um charter não realizasse a ligação de Caracas para a Madeira". Uma "traição aos madeirenses na Venezuela".