Carlos Fernandes felicita María Corina Machado pela atribuição do Prémio Nobel da Paz

O presidente do Núcleo de Emigrantes do PSD, Carlos Fernandes, expressou esta sexta-feira a sua “profunda emoção e sincera admiração” pela atribuição do Prémio Nobel da Paz a María Corina Machado, destacando que este galardão “é também uma homenagem ao povo da Venezuela, que tem demonstrado, com coragem e esperança, uma resistência incansável em defesa da liberdade, da democracia e dos direitos humanos”.

Na mensagem divulgada, Carlos Fernandes sublinha que María Corina simboliza a voz de milhões de venezuelanos que aspiram a um futuro de justiça e dignidade, e considera que o prémio “reconhece internacionalmente o espírito de luta e a fé na democracia deste povo irmão”.

“Como democrata, sinto-me particularmente orgulhoso por ver o exemplo da Venezuela reconhecido em todo o mundo. Que este prémio sirva de farol para todos os que acreditam que a verdade e a justiça prevalecem sobre a tirania”, afirmou o dirigente social-democrata.

Carlos Fernandes conclui a sua nota salientando que “a coragem de María Corina e do povo venezuelano é um exemplo para o mundo e um testemunho vivo de que a paz se conquista com sacrifício, amor e esperança no futuro”