Balanço actualizado de inundações no México eleva para 76 número de mortos

As cheias e deslizamentos de terra que atingiram o centro e o leste do México há cerca de dez dias causaram 76 mortes e 27 desaparecidos, segundo um balanço atualizado comunicado na segunda-feira pelo governo.

A catástrofe, que ocorreu após vários dias de chuvas excecionais, isolou 119 localidades, cortadas do mundo devido aos danos nas estradas e autoestradas, segundo um relatório apresentado na conferência de imprensa diária da Presidente mexicana Claudia Sheinbaum.

"O atendimento à emergência (...) ainda não terminou, continuamos a trabalhar", declarou a Presidente, que também anunciou a distribuição da primeira tranche de uma ajuda financeira que atingirá 10 mil milhões de pesos (466 milhões de euros) para cerca de 100.000 famílias afetadas pela catástrofe.

O Estado de Hidalgo, vizinho da capital mexicana, concentra o maior número de municípios isolados (65), devido à sua localização, em zonas montanhosas, onde as vias de acesso foram danificadas por deslizamentos de terra.

Veracruz, no leste do país, à beira do Golfo do México, é o estado mais gravemente atingido pelas inundações. Vários dos seus municípios são atravessados por rios que podem transbordar em poucas horas em caso de aumento do caudal.

Mais de 12.700 militares do exército e da marinha estão destacados nos estados afetados pela catástrofe, com várias pontes aéreas e três pontes marítimas em curso para transportar ajuda às populações isoladas.

Segundo os serviços meteorológicos, as chuvas ocorridas no final da estação húmida resultaram da entrada, pelo Golfo do México, de uma depressão tropical que se encontrou com uma frente fria vinda do norte.