Subiu para 37 o número de mortos devido às chuvas fortes no México

O número de mortos devido às chuvas fortes em vários estados do México aumentou para 37, anunciou hoje o governo mexicano.

"Trinta e sete mortes foram registadas" em quatro estados localizados numa vasta zona montanhosa no centro e leste do país, segundo um comunicado do Ministério da Segurança.

Segundo as autoridades, os estados mais afetados são Veracruz (leste), Querétaro e Hidalgo (centro) e San Luis Potosí (centro-norte).

As inundações causadas por chuvas torrenciais no México esta semana causaram enormes danos e obrigaram o envio de efetivos da Proteção Civil e do Exército para diferentes zonas do país latino-americano.

As autoridades de proteção civil do México relataram chuvas intensas em 31 dos 32 estados, provocando o transbordamento de rios, inundações de aldeias inteiras, deslizamentos de terra e o colapso de estradas e pontes.

"Estamos a trabalhar para apoiar a população, reabrir estradas e restabelecer a eletricidade", escreveu a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, na sua conta do X após uma reunião com responsáveis locais e membros do gabinete, acrescentando que milhares de soldados, bem como barcos, aviões e helicópteros, foram mobilizados para apoiar nas operações de socorro.