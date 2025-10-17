Portugal eleva nível de representação consular em cinco cidades brasileiras

O Governo português anunciou ontem ter aumentado o nível de representação consular em cinco capitais de estados brasileiros para "reforçar o relacionamento bilateral com o Brasil".

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros indicou ter extinguido os Vice-Consulados portugueses nas cidades do Recife, Belém do Pará, Fortaleza, Porto Alegre e Curitiba.

Em contrapartida, promoveu a "criação do Consulado-Geral de Portugal no Recife e dos Consulados de Portugal em Belém do Pará, Curitiba, Fortaleza e Porto Alegre".

Na prática, estas mudanças elevam o estatuto e representação junto das autoridades dos estados.

"Há muito tempo considerada, mas sempre adiada, a reforma dos postos consulares portugueses que agora se concluiu, visa reforçar o relacionamento bilateral com o Brasil e, simultaneamente, servir melhor as comunidades portuguesas e brasileiras", frisou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Agora, Portugal, para além da secção consular na Embaixada em Brasília, passa a ter consulados-gerais no Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Recife e consulados em Belo Horizonte, Belém do Pará, Fortaleza, Porto Alegre e Curitiba, para além do Escritório Consular em Santos e dos vários consulados honorários espalhados pelo país.