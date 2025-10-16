Edifício de tribunal no Norte do México atacado por drones com explosivos

O edifício de um tribunal da cidade mexicana de Tijuana foi atacado com aparelhos aéreos não tripulados, disse hoje a Procuradoria do Estado da Baixa Califórnia, nordeste do México.

Tijuana é um importante ponto de passagem para os Estados Unidos, usado igualmente pelas redes de crime organizado ligadas ao tráfico de droga.

Os drones lançaram explosivos artesanais que projetaram pregos, pedras e peças de metal, que provocaram apenas danos materiais, danificando alguns veículos no pátio do tribunal, disse aos jornalistas a procuradora María Elena Andrade.

"Nos escritórios da nossa Procuradoria Anti-sequestro, ouvimos o que pareciam ser tiros", que na verdade eram explosivos lançados por um drone, descreveu María Elena Andrade.

O consulado dos Estados Unidos em Tijuana referiu-se a explosões na área e alertou os cidadãos norte-americanos para se manterem afastados.

Em setembro, veículos estacionados nas procuradorias de Tijuana e Ensenada foram atacados com "cocktails molotov" (bombas incendiárias de fabrico artesanal).

O crime organizado no México está a utilizar drones para atacar rivais ou as autoridades.

O grupo de crime organizado Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) utiliza estes dispositivos desde pelo menos 2020.

A utilização de drones foi observada principalmente nos estados de Michoacán e Guerrero, na costa do Pacífico, bem como em Guanajuato (região central do México).