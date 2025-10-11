Chuvas fortes no México fazem 23 mortos e 13 desaparecidos

Pelo menos 23 pessoas morreram hoje e 13 estão desaparecidas após chuvas fortes terem atingido o México, noticiou a EFE.

As mortes foram registadas nos estados de Veracruz (leste), Querétaro (centro), Hidalgo (centro) e Puebla (centro).

Em Hidalgo, as autoridades contabilizaram 16 mortos em deslizamentos de terras nos municípios de Tenango e Zacualtipán, de acordo com uma conferência de imprensa do secretário de Governo, Guillermo Olivares Reyna.

Em Puebla, o governador do estado, Alejandro Armenta, registou pelo menos cinco mortos e oito desaparecidos em deslizamentos de terra.

A Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse hoje de manhã que um menor morreu devido a um deslizamento de terras, em Querétaro.

No estado mais afetado, Veracruz, um polícia morreu enquanto realizava operações de resgate, indicou a Presidente,

"Estamos a trabalhar para apoiar a população, abrir estradas e restaurar o serviço de eletricidade", disse a Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, na rede social X, sublinhando que se reuniu virtualmente com os governadores dos estados onde foram registadas mortes, com chefes da Proteção civil, de organizações hidráulicas, entre outros responsáveis pela segurança civil.

As chuvas intensas provocadas pelos furacões Priscilla e Raymond, desde 07 de outubro, causaram inúmeras inundações e atingiram 31 dos 32 estados do país, destacando que foram partilhados vídeos nas redes sociais que mostram vítimas a tentarem salvar-se, a água a cobrir autocarros, carros, empresas, prédios e casas.