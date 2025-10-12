Com emoção contida, Élia Ascensão, recém-eleita presidente da Câmara de Santa Cruz, agradeceu “de coração” a todos os que confiaram no projecto do Juntos pelo Povo (JPP). “Fizemos uma campanha limpa. O que tínhamos para prometer era apenas trabalho e compromisso”, afirmou, momentos após serem conhecidos os resultados que confirmam a vitória do partido com maioria relativa.

“Somos capazes de fazer o pleno”, declarou a autarca, sublinhando que “a alegria é q.b., porque sinto o peso da responsabilidade”. Reconheceu que os “cinco meses que foram deveras difíceis” tornam esta vitória ainda mais significativa.

A dirigente destacou ainda que “a onda verde chegou a Santa Cruz há 12 anos e vai ficar, pelo menos, mais quatro anos”, e anunciou Raul Ribeiro como chefe de gabinete e primeiro vereador não eleito.

Perante os jornalistas, Élia Ascensão falou num “processo de transição” e defendeu que “querem fazer passar a mensagem de que Santa Cruz perdeu. Santa Cruz ganhou!”. Referiu também que, apesar de “todos os constrangimentos que aconteceram”, o JPP “é um partido de gente de bem”.

Antes de sair para celebrar com apoiantes, a nova presidente reafirmou: “A capital do JPP continua a ser Santa Cruz.”