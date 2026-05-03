Pelo menos cinco mortos e 11 feridos em novos ataques israelitas no Líbano

Pelo menos cinco pessoas morreram hoje, incluindo dois sírios e um egípcio, e outras 11 ficaram feridas em novos ataques aéreos israelitas contra várias cidades no sul do Líbano, segundo fontes oficiais libanesas.

Um ataque aéreo contra a cidade de Al Maalia, a sul de Tiro, matou dois trabalhadores sírios e um egípcio, enquanto em Haris, em Nabatieh, uma pessoa morreu quando um projétil atingiu a sua moto, referem as mesmas fontes.

O Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde informou, em comunicado, que "um ataque israelita contra a cidade de Arab Salim, em Nabatieh, fez um morto e três feridos, incluindo uma criança".

Indicou ainda que cinco pessoas ficaram feridas em ataques semelhantes contra a cidade de Srifa, em Tiro, incluindo quatro paramédicos da Autoridade de Saúde, num ataque junto ao seu centro de saúde.

A agência de notícias oficial libanesa, NNA, informou que outras três pessoas ficaram feridas num ataque contra Safad al-Batikh, também em Nabatieh, e reportou bombardeamentos e demolições em várias outras cidades do sul do Líbano.

Estas mortes somam-se às mais de 2.600 resultantes da ofensiva militar israelita no país mediterrânico nos últimos dois meses.

Israel intensificou os seus ataques contra o que alega serem infraestruturas pertencentes ao grupo xiita libanês Hezbollah em várias cidades libanesas desde que o grupo começou a lançar projéteis contra Israel no início de março, em apoio do Irão na sua guerra contra os Estados Unidos e Israel.

Estes bombardeamentos e a ofensiva terrestre do exército israelita intensificaram-se apesar do cessar-fogo anunciado pelos Estados Unidos, que entrou em vigor a 17 de abril, de forma a fazer avançar as conversações de paz entre os dois países.