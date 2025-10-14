Ribeira de Machico acolhe a 5.ª edição de Sopas com História

O Largo de Nossa Senhora do Bom Caminho, na Ribeira de Machico, acolhe nos dias 18 e 19 de Outubro a quinta edição do evento gastronómico 'Sopas com História', uma iniciativa que dá destaque ao prato tradicional em várias das suas versões regionais.

O certame contará com sete stands gastronómicos, representando diversas instituições e associações locais, cada uma com sopas distintas e representativas da sua identidade. Em destaque estarão, entre outras, a Sopa de Castanha do Curral das Freiras, a Sopa de Pau e a Açorda apresentadas pela Associação de Carros de Pau, assim como a Canja, o Caldo de Carne, a Água Falsa, o Caldo Verde, a Sopa da Avó e a tradicional Sopa de Trigo.

Entre os participantes estão a Casa do Povo de Machico, a Casa do Povo do Curral das Freiras, o Centro Cívico, Social e Cultural da Ribeira Seca, a Casa do Povo de Santo António da Serra, a Associação Recreativa e Cultural Amigos de Carros de Pau, os Engenhos do Norte e a Associação de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira.

Além da componente gastronómica, o evento inclui ainda animação musical ao longo dos dois dias, com destaque para a actuação dos Marotos da Concertina, grupo nacional de música popular, bem como diversos grupos regionais e locais.

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Machico e tem como objectivo valorizar a gastronomia tradicional madeirense, promovendo o convívio e a dinamização cultural na Ribeira de Machico.