Transporte gratuito do Funchal para o MUDAS durante o Ciclo da (In)Visibilidade

A associação Dançando com a Diferença vai disponibilizar transporte gratuito entre o Funchal e o MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta, no âmbito do Ciclo da (In)Visibilidade, que arranca esta quarta-feira, 15 de Outubro, às 18h30.

A iniciativa decorre até dia 18 de Outubro e tem como objectivo facilitar o acesso de todos os interessados às actividades culturais do evento.

O transporte parte do Golden Residence Hotel Madeira, na Rua do Cabrestante, e realiza o trajecto de ida e volta entre o Funchal e o museu.

Os horários variam consoante o dia. A 15 de Outubro, a partida do Funchal será às 17h30, com regresso às 22h45, no dia 16, a saída será às 18 horas e o regresso à mesma hora, a 17, o transporte parte às 19h15 e regressa às 22h30, já no último dia do evento, 18 de Outubro, a saída será às 18 horas, com regresso às 22.

A utilização do transporte é gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia, que pode ser feita através do contacto telefónico 927 069 966.