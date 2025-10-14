Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove 'Jantar Rosa'
No âmbito da campanha internacional 'Outubro Rosa', o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promoverá um 'Jantar Rosa', que acontece no próximo dia 24 de Outubro, às 19 horas, no Restaurante Uva do Hotel The Vine.
O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro reforça que esta iniciativa pretende alertar para a importância do diagnóstico precoce e reforçar o compromisso colectivo com a saúde da mulher e do homem.
Os bilhetes custam 40 euros. Parte do valor reverterá a favor do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro. O dress code é o rosa.
Para confirmações e aquisição de bilhetes: Casa da Liga (junto ao hospital) ou Sede da Liga (Rua Elias Garcia).