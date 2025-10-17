Cáritas promove recolha de alimentos nos dias 25 e 26 de Outubro

A Cáritas Diocesana do Funchal leva a cabo nos dias 25 e 26 de Outubro uma campanha de recolha de alimentos. Esta 2ªCampanha Saco vai realizar-se em todas as superfícies Pingo Doce da ilha da Madeira e Porto Santo.

Em nota enviada, salienta que esta acção, realizada com o apoio de voluntários, angariou no ano passado, no período homólogo, 18147 unidades de bens alimentares, que beneficiaram centenas de famílias madeirenses.

"Esta atividade acontece duas vezes por ano, geralmente em Março/Abril e Outubro/Novembro, sendo a primeira recolha constituída por duas modalidades: Campanha Saco e Vale. A segunda recolha consta só da Campanha Saco", explica.