Café Memória aborda "A Magia de Comunicar"

O Café Memória da Madeira regressa no próximo sábado, 25 de Outubro, das 9h30 às 11h30, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), para uma sessão com Paula Lourenço, formadora certificada em técnicas de comunicação, que "irá abordar o tema 'A magia de comunicar'".

Este projecto da Alzheimer Portugal e Sonae Sierra, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, e que "pretende ser ponto de encontro para pessoas com problemas de memória, pessoas com Demência, cuidadores e familiares", organiza com regularidade (mensal) estas palestras.

Como habitualmente, "não é necessária inscrição prévia e basta comparecer a partir das 9h30 no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000)".