JPP não acredita que Santa Cruz queira regressar a "tempos de má memória"

Na recta final da campanha, a candidata do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara de Santa Cruz, Élia Ascensão, afirmou não acreditar que “a população queira regressar a tempos de má memória, com um município em bancarrota, com credores à porta e sem capacidade de investimento”.

A candidata lembrou que foi o JPP quem recuperou financeiramente a autarquia, sublinhando que, “mesmo pagando a dívida, lançou projetos inovadores no social, na recuperação urbanística, no ambiente e em eventos como o Natal em Santa Cruz e o Santa Cruz em Flor”.

Por isso, considerou que “não seria justo que quem limpou a casa dê agora lugar aos que levaram o Município à falência”. “Se fomos nós que recuperámos, é justo que sejamos nós agora a avançar, porque não acreditamos que a população devolva o poder a quem, como o PSD, não soube aproveitá-lo durante mais de trinta anos”, vincou Élia Ascensão citada em nota de imprensa.

A cabeça-de-lista à Cãmara de Santa Cruz criticou ainda a candidatura social-democrata por, segundo disse, se limitar “a ir a muitos locais onde a gestão do JPP tem trabalho feito”, como o quartel dos Bombeiros Sapadores ou a promenade dos Reis Magos.

“Agora dizem que vão fazer tudo, mas fomos nós que intervimos em áreas sem investimento há anos”, afirmou, destacando medidas como o apoio a pequenas cirurgias, a reabilitação de imóveis e as bolsas de estudo.

A candidata acusou ainda o PSD de usar “de forma desonesta” o investimento do Portinho “para se atirar à autarquia e ao investimento privado”, lembrando que “quando saiu do poder em 2013, deixou um quartel envelhecido e uma dívida descomunal sem obra feita”.