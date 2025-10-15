“Estatística é ponte basilar para nos orientarmos”

A constatação de que é impossível definir políticas ou estratégias sem conhecer o passado é a primeira ideia expressa por Cristina Pedra, a ainda presidente da Câmara Municipal do Funchal, num vídeo hoje divulgado pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), por ocasião do 45.º aniversário deste organismo público.

Sem estatística, não há informação; sem informação não há gestão, não há poder de decisão, não há qualquer capacidade de planeamento e de estratégia futura" Cristina Pedra, presidente da CMF

Respondendo a três perguntas formuladas pela autoridade estatística regional, Cristina Pedra aborda várias problemáticas, relacionando-as com a esfera da estatística, desde a habitação, a mobilidade e os rent-a-car, aproveitando também para felicitar a DREM pelo seu aniversário.

A ainda presidente da maior autarquia da Região destaca ainda o facto de a DREM disponibilizar informação estatística não apenas para o município do Funchal, mas também para as suas dez freguesias.

Cristina Pedra revela maior interesse pelas estatísticas de carácter económico, de mobilidade, de infra-estruturas, de poder de compra, de composição das famílias e ainda de grau de saneamento.

Sobre as áreas que considera importantes aprofundar pela DREM em termos de dados estatísticos, a autarca elege o tema das rent-a-car.

Depois de Rubina Leal, Duarte Freitas e Sílvio Fernandes, Cristina Pedra foi a quarta personalidade convidada pela autoridade estatística regional para reflectir sobre a importância da estatística e sobre o papel que a DREM tem desempenhado na divulgação de informação que carateriza a realidade regional.