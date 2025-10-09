Há 27 anos, o Nobel da Literatura foi para José Saramago

A Real Academia Sueca atribuiu o Prémio Nobel da Literatura, a José Saramago, no dia 8 de Outubro de 1998. A notícia ecoou nas primeiras páginas dos principais órgãos de comunicação social, nas suas edições de 9 de Outubro, e o DIÁRIO não poderia deixar passar em claro este facto.

Curiosamente, José Saramago preparava-se para rumar a Lanzarote quando tomou conhecimento desta alta distinção. O comité descrevi a obra do português como “parábolas sustentadas por imaginação, compaixão e ironia, que continuamente permitem captar uma realidade ilusória”.

O Nobel agradeceu aos leitores o prémio que lhe foi atribuído e disse ter dois motivos de contentamento: “um pessoal e outro patriota”. Questionado sobre o que realmente sentiu no momento em que soube da notícia José Saramago avançou com uma simples metáfora: “Você leva uma pancada na cabeça e continua a andar, diga-me o que planeou, nada. Só espera recuperar os sentidos para começar a pensar nas coisas”.