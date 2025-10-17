Há 21 anos aumento de casos de SIDA preocupava a Região e um erro médico tornava-se fatal

O dia 17 de Outubro de 2004, foi particularmente profícuo em acontecimentos. Há 21 anos, era dia de ir às urnas escolher o presidente do Governo Regional. Na imprensa regional sobressaíam também questões de saúde, como o aumento de casos de SIDA na Madeira e um erro de diagnostico que terminou em morte.

À data o nosso matutino dava a conhecer uma "recente situação", ocorrida no serviço de urgência do Hospital Central do Funchal, que culminou com a morte de uma idosa.

Conforme noticiou o DIÁRIO, queixando-se de dores fortes no abdómen e vómitos, a doente recorreu primeiro a uma clínica privada, onde realizou exames que nada acusaram. A utente regressou a casa com antibióticos, mas, como as dores persistiram, o centro de saúde encaminhou-a para o hospital. A filha queixou-se de mau atendimento e de comentários desadequados por parte dos médicos e, após idas e vindas às urgências, a idosa acabou internada e veio a falecer no dia seguinte, vítima de uma hérnia que rebentara três dias antes, provocando uma infecção generalizada.

O caso deu brado, numa altura em que se dizia que "apesar de serem comunicados à tutela, denunciados na Comunicação Social, as reclamações perante mau atendimento e mortes repentinas e inexplicáveis não dão em nada".

O então presidente do Serviço Regional de Saúde, Filomeno Paulo Gomes, justificava: "Cada caso é um caso. Por isso, falar de erro de diagnóstico ou de negligência médica pelo que se ouve dizer é falacioso".

Descarregue e leia a reportagem "Erro médico sem perdão" na íntegra:

Na mesma edição e ainda em matéria de saúde, o DIÁRIO noticiava que, "na Madeira, a exemplo dos dados globais da SIDA, a predominância é no sexo masculino", nomeadamente dos 20 aos 40 anos. "De acordo com os últimos dados, disponibilizados pela Secretaria, foram identificados até 30 de Novembro de 2002, à Comissão Regional de Luta Contra a SIDA, 247 casos", escrevia o nosso matutino. Recorde:

Há 21 ano era ainda prometida a criação de um Museu da Ciência e Tecnologia no Tecnopolo. O projecto escolhido pela Sociedade Metropolitana foi elaborado pela equipa do arquitecto Duarte Caldeira e Silva e previa também um arquivo de imagens que iria receber o património fotográfico da Secretaria do Turismo. Nunca saiu do papel:

Leia o artigo aqui:

Quanto às Regionais de 17 de Outubro de 2004, o Partido Social Democrata (PSD) de Alberto João Jardim ganhou com maioria absoluta (53,71% dos votos), elegendo 44 deputados numa Assembleia com 68. Nestas eleições participaram apenas 5 forças políticas e todas elegeram deputados. A lista do PS encabeçada por Jacinto Serrão. Conseguiu 27,41% dos votos (o melhor resultado de sempre do PS à data) elegendo 19 deputados. O CDS encabeçado por José Manuel Rodrigues obteve 7,04% (2 mandatos); a CDU de Edgar Silva 5,51% (2 mandatos); e o Bloco de Esquerda de Paulo Martins um mandato.