Nobel da Paz atribuído a Barack Obama há 16 anos

“Para ser honesto, tenho a impressão que não mereço”. Foi desta forma que Barack Obama reagiu ao anúncio de que tinha sido distinguido com o Prémio Nobel da Paz, quando corria o ano de 2009.

O então presidente dos Estados Unidos da América estava no poder há cerca de oito meses. “Enquanto presidente, Obama criou um novo clima na política internacional”, justificou em Oslo o presidente do Comité Nobel norueguês, Thorbjoern Jagland, no anúncio da atribuição.

Obama defendia um mundo sem armas nucleares. Além disso, comprometia-se a fechar o centro de detenção de Guantanamo. No entanto, até ao momento, tal ainda não se concretizou. Jagland destacou ainda o envolvimento do presidente norte-americano na luta contra as alterações climáticas.

Barack Obama foi o terceiro presidente dos EUA a receber um prémio Nobel, depois de Jimmy Carter em 2002 e Al Gore em 2007.

O presidente norte-americano declarou-se “surpreendido e honrado” com a atribuição do Prémio Nobel da Paz, mas considerou que teria de fazer mais para o merecer.

Este ano, o Nobel da Paz foi atribuído a Maria Corina Machado, opositora na Venezuela.