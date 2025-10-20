Relógios atrasam uma hora na madrugada de domingo

Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores vão atrasar os relógios uma hora na madrugada do próximo domingo, dando início ao horário de inverno.

Na madrugada de domingo (26 de outubro), em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, quando forem 02:00 os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando para a 01:00.

Na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita à 01:00 da madrugada de domingo, passando para as 00:00.

A hora legal voltará depois a mudar a 29 de março 2026, para o regime de verão.

O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.

Madrid vai propor à UE o fim definitivo da mudança da hora na Europa

O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou que a Espanha irá propor hoje à União Europeia o fim definitivo da mudança de hora na Europa.

Sánchez divulgou essa decisão nas redes sociais na semana em que, como é prática habitual, será necessário mudar para o horário de inverno na União Europeia.

Para o chefe do Executivo espanhol, essa mudança de horário já não faz sentido, a maioria dos cidadãos reclama que ela não seja feita e a ciência afirma que já não representa uma economia de energia e perturba os ritmos biológicos.

