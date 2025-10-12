Jovem de 18 anos baleado de madrugada junto a discoteca em Leiria

Um jovem de 18 anos foi baleado na madrugada de hoje, no exterior de uma discoteca em Leiria, numa ocorrência em que um outro homem terá sofrido ferimentos com arma branca, afirmou hoje a PSP.

Um jovem de 18 anos deslocou-se hoje, por volta das 05:30, à Esquadra da PSP de Leiria, "afirmando ter sido baleado momentos antes" numa discoteca no centro da cidade, disse o Comando Distrital, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

De acordo com o comunicado, o jovem apresentava um ferimento na zona lombar, "afigurando-se ter um projétil alojado no interior do corpo".

Ao mesmo tempo, no Quartel dos Bombeiros de Leiria estava um outro homem com ferimentos de arma branca, "tendo sido apurado que também terá estado envolvido na mesma ocorrência" junto à discoteca, afirmou a PSP.

A PSP deslocou-se ao local onde terão ocorrido as agressões, onde localizou "dois invólucros" de disparos", tendo também recolhido as imagens de videovigilância.

O jovem baleado acabou por ser encaminhado para o Hospital de Leiria, onde está a ser assistido, acrescentou.

A ocorrência está agora a cargo da PJ, que promove a investigação do caso.