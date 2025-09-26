Funchal distingue contributos de excelência para o Turismo

A Câmara Municipal do Funchal distinguiu, esta tarde, o empresário António Trindade do grupo PortoBay, a empresa Teleféricos da Madeira e a Associação de Barmen da Madeira pelo contributo significativo ao turismo na Região e na capital madeirense.

A cerimónia teve lugar no átrio dos Paços do Concelho, integrando o programa das comemorações do Dia Mundial do Turismo, que se assinala a 27 de Setembro.

Todos estes laureados além de colocarem investimento nos nossos circuitos também o fazem com grande qualidade e perspectiva empresarial, tendo uma componente muito própria, quer seja humana ou profissional. Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal

Na ocasião, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, sublinhou o papel de António Trindade, chairman do grupo PortoBay, enaltecendo-o como uma "imagem de qualidade" e um "investidor de alta qualidade e performance", mas também uma figura com "um cariz humano" muito presente.

A Associação de Barmen da Madeira, fundada em 1973 e presidida por Alberto Silva, foi igualmente destacada pelo "trabalho contínuo na valorização da profissão de barman e pela promoção dos produtos regionais", colocando a Madeira no mapa deste sector ao longo das últimas décadas.

Já a empresa Teleféricos da Madeira, inaugurada em 2000, foi reconhecida pelo seu "claro contributo para a mobilidade, dinamização económica e promoção do turismo", sendo hoje considerada uma "referência" na oferta turística da Região e da cidade.