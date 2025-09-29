15 operacionais combateram incêndio na Calheta

Um total de 15 operacionais foram ontem à noite mobilizados para combater um incêndio no Estreito da Calheta.

Por volta das 21h45, hora em que surgiu o incêndio em mato, saíram para o local os Bombeiros Voluntários da Calheta, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e os Bombeiros Sapadores do Funchal.

Foi também mobilizada uma equipa da Polícia Florestal e da Polícia de Segurança Pública.