Incêndio em centro de dados do governo apaga centenas de serviços on-line na Coreia do Sul

Um incêndio provocado pela combustão de uma bateria de lítio esta noite num centro de dados governamental da Coreia do Sul apagou centenas de serviços públicos online, desencadeando uma azáfama para restaurar páginas web e plataformas oficiais.

O incidente ocorreu num centro de dados governamental localizado na cidade de Daejeon, segundo a agência de notícias local Yonhap, devido à explosão de uma bateria de lítio enquanto os trabalhadores realizavam tarefas de manutenção.

Embora os bombeiros tenham conseguido apagar o incêndio por volta das 06:30, hora local (21:30 TMG de sexta-feira), a Yonhap informou que as chamas voltaram a intensificar-se em parte do edifício já durante a manhã hoje.

Um funcionário do centro ficou levemente ferido, informou a agência governamental.

O incêndio provocou a queda de centenas de serviços online do governo, desde o sistema que permite identificar a localização das chamadas do serviço de emergência até ao serviço postal e plataformas oficiais utilizadas por funcionários.

"Os equipamentos de controlo de temperatura e humidade estão atualmente a ser reparados. Assim que isso estiver concluído, o governo planeia colocar os servidores novamente em funcionamento para restabelecer os serviços", declarou o vice-ministro do Interior sul-coreano, Kim Min-jae, numa conferência de imprensa.

Em resposta ao incêndio, segundo a Yonhap, o Ministério do Interior elevou neste sábado o nível de alerta governamental e prometeu "mobilizar todos os recursos disponíveis para resolver o incidente o mais rapidamente possível, ao mesmo tempo que fará tudo o que estiver ao alcance para minimizar os transtornos ao público".