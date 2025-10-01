Centro de Dia do Curral das Freiras no limite da capacidade perante aumento da procura

O Centro de Dia e Centro de Convívio da Casa do Povo do Curral das Freiras está no limite da sua capacidade de resposta, com novas candidaturas de utentes em lista de espera, revelou esta quarta-feira, 1 de Outubro, a Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, apontando que o fenómeno "reflecte as necessidades crescentes da população sénior da freguesia".

A constatação foi feita na sequência de uma visita da tutelar da pasta da Inclusão, Paula Margarido, ao espaço, na companhia de responsáveis do Instituto de Segurança Social da Madeira e da Direcção Regional da Cidadania e Assuntos Sociais.

Durante a visita, foram destacadas as valências da instituição, que presta actualmente apoio a 25 utentes no Centro de Dia, 30 no Centro de Convívio e mais 25 no Serviço de Apoio Domiciliário, concretamente na vertente de lavandaria. A Casa do Povo do Curral das Freiras é apoiada financeiramente pelo Instituto de Segurança Social da Madeira e tem como missão promover o envelhecimento activo, combater o isolamento social e melhorar a qualidade de vida da população sénior.

A visita incluiu momentos de interação com os utentes e de demonstrações de algumas actividades desenvolvidas no local, desde estimulação cognitiva a dinâmicas culturais. Na ocasião, Paula Margarido sublinhou a importância dos espaços comunitários no apoio à população envelhecida, referindo que “a dinâmica da Casa do Povo do Curral das Freiras sente-se nos olhos e nos sorrisos de quem ali encontra companhia, afecto e dignidade”.

A Casa do Povo do Curral das Freiras, fundada em 1973, foi reconhecida como IPSS em 2016.