UMAR promove primeira Roda de Conversa na FNAC Madeira

A União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) promove a primeira Roda de Conversa, pelas 19 horas, na FNAC Madeira, subordinada ao tema 'Feminismo e Igualdade de Género: coisas de mulheres?', que contará com Mariana Aragão Gouveia, directora de Serviços de Igualdade e Cidadania na Direcção Regional dos Assuntos Sociais, e Paulo Spínola, coordenador da Opus Gay Madeira como oradores.

A moderação está a cargo de Joana Martins. A entrada é livre.

Esta iniciativa está inserida no 49.º aniversário da UMAR.

Contamos com a participação do público em geral, e esperamos que estas conversas sirvam para desmistificar ideias erradas, informar sobre direitos e deveres e conhecer diversas perspectivas sobre estes temas tão actuais. Consideramos que só podemos fazer a diferença dando as mãos, promovendo uma cultura de não violência, a participação cívica e unindo forças para combater os flagelos da violência doméstica e todas as formas de ataque aos direitos humanos". União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR)

Mas há mais nesta segunda-feira.

10h00 às 16h30: O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) promove a 2.ª edição da semana temática 'Vinhos e Artesanato da Madeira', no IVBAM;

12h00: Iniciativa do JPP na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira;

15h00: Sessão de abertura da V Semana da Alimentação, no Largo da Restauração, com a presença da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes.

Principais acontecimentos registados no dia 22 de Setembro, Dia Europeu Sem Carros e Dia Mundial da Leucemia Mieloide:

1792 - É proclamada a primeira República Francesa.

1862 - A emancipação dos escravos é promulgada pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln, entra em vigor a 01 de janeiro de 1863.

1922 - É fundado o Vitória Sport Clube de Guimarães.

1927 - A escravatura é abolida na Serra Leoa.

1942 - É publicado o primeiro número do vespertino Diário Popular.

1950 - É assinada a escritura de venda do Coliseu Avenida (Ponta Delgada, Açores) à Sociedade Teatro Micaelense.

1955 - Começam as emissões da ITV, primeira rede de televisão privada comercial no Reino Unido.

1958 - Um sismo atinge Lisboa.

1968 - A Universidade de Hokkaido, Japão, apresenta uma minicâmara que permite observar o interior do coração.

1973 - Henry Kissinger é investido secretário de Estado na administração do Presidente norte-americano, Richard Nixon.

1975 - O Presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, é ferido, sem gravidade, num atentado a tiro em São Francisco.

1976 - Portugal deposita o instrumento de adesão, tornando-se o 19.º Estado-membro do Conselho da Europa.

1980 - Começa a guerra entre o Irão e o Iraque.

1981 - Viagem inaugural do comboio TGV (Train à Grand Vitesse), entre Paris e Lyon, França.

1983 - O Senado norte-americano aprova o corte na contribuição dos Estados Unidos para as Nações Unidas.

1985 - Motim na prisão de Alcoentre, dominado ao fim de algumas horas.

1988 - Sobe ao trono o príncipe herdeiro do Japão, Tsugu Akihito, com 54 anos.

1989 - Morre, aos 101 anos, Irving Berlin, compositor norte-americano de origem russa, autor de "God Bless America".

1996 - A Associação Promotora para a Economia de Macau (APPM) vence as eleições para a Assembleia Legislativa do território.

1997 - Pedro Pires, antigo primeiro ministro de Cabo Verde, é eleito presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

2000 - Assinala-se o primeiro Dia Europeu Sem Carros. Em Portugal aderem os concelhos de Aveiro, Beja, Évora, Leiria, Lisboa, Porto e Sintra.

2001 - Morre, aos 93 anos, o advogado Gustavo Soromenho, participou na fundação do Partido Socialista em 1973, em Bad-Munstereifel, na Alemanha, e foi membro da maçonaria portuguesa - Grande Oriente Lusitano.

- Morre, aos 81 anos, Isaac Stern, violinista norte-americano de origem ucraniana.

2003 - Entra em vigor a Lei 31/2003 de 22 de agosto, emitida pala Assembleia da República e publicada no Diário da República nº. 193/2003, que altera o Código Civil, a Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, o decreto-lei nº.185/93, de 22 de Maio, a Organização Tutelar de Menores e o Regime Jurídico da Adopção.

2004 - O Comité de Representantes Permanentes da União Europeia, formado pelos embaixadores dos 25 Estados-membros, alcança um acordo de princípio para levantar o embargo de armas imposto à Líbia desde 1986.

2005 - Furacão Rita atinge Texas e Louisiana, nos Estados Unidos.

2006 - O Governo espanhol decide atribuir o Colar da Ordem de Isabel a Católica ao Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, e a Grã-Cruz da mesma ordem ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado, ao ministro da Economia, Manuel Pinho, e ao ministro da Ciência, José Mariano Gago.

- Benfica inaugura o Centro de Estágio de Futebol no Seixal, denominado "Caixa Futebol Campus".

2007 - Cerca de 200 países decidem em Montreal, Canadá, acelerar em 10 anos a eliminação de substâncias nocivas para a camada do ozono (hidroclorofluorocarbonetos - HCFC), um importante acordo que contribuirá também para a luta contra o aquecimento global.

2009 - O piloto da companhia aérea holandesa Transavia Júlio Alberto Poch, suspeito de ter participado nos "voos da morte" durante a ditadura argentina, entre 1976 e 1983, é detido em Valência, Espanha.

- Morre, com 85 anos, o músico português Luís Sangareau, um dos primeiros bateristas de jazz no país.- Morre, com 97 anos, a russa Elizaveta Moukasseï, que juntamente com o seu marido formou uma dupla de espiões lendários durante a Guerra Fria.

2011 - Morre, com 87 anos, Aristides Pereira, primeiro Presidente da República de Cabo Verde.

2013 - Morre, aos 85 anos, António José de Brito, filósofo, considerado um dos maiores pensadores portugueses do século XX.

- Morre, aos 90 anos, Álvaro Mutis, escritor colombiano que residia no México há mais de meio século.

2014 - Morre, com 91 anos, Fernando Cabrita, antigo futebolista e treinador.

2015 - No Brasil, no âmbito da Operação Lava Jato, a Justiça condena o ex-deputado federal André Vargas, o seu irmão Leon Vargas e o publicitário Ricardo Hoffmann. Com a sentença, André Vargas, que foi vice-presidente da Câmara, é o primeiro político a ser condenado neste processo.

- Os ministros do Interior europeus aprovam a repartição de 120.000 refugiados, que se encontram em Itália e na Grécia, ao longo de dois anos, com votos contra da Eslováquia, Roménia, República Checa e Hungria, e abstenção da Finlândia.

- O grupo automóvel alemão Volkswagen anuncia que mais de 11 milhões de carros a gasóleo em todo o mundo foram equipados com um determinado tipo de motor que poderia distorcer os dados de emissões.

- As autoridades dos Estados Unidos abrem uma investigação criminal contra o grupo Volkswagen, que admite ter falseado as emissões de gases poluentes em cerca de meio milhão de carros a gasóleo vendidos naquele país.

- Morre, com 90 anos, Yogi Berra, considerado um dos melhores jogadores de basebol de sempre e 'símbolo' dos norte-americanos New York Yankees.

2016 - O ex-ministro das Finanças brasileiro Guido Mantega é detido, em São Paulo, no âmbito 34.ª fase da Operação Lava Jato, que investiga um esquema de corrupção.

2019 - O PSD vence as eleições legislativas regionais da Madeira, com 39,42% dos votos e 21 deputados, mas perde, pela primeira vez, a maioria absoluta no parlamento da Região Autónoma.

2021 - Morre, com 65 anos, Roger Michell, realizador e encenador britânico nascido na África do Sul. Em 1995, assinou a adaptação do romance "Persuasão", de Jane Austen, para a BBC, com o qual venceu um prémio Bafta, e realizou a comédia romântica "Nothing Hill".

2022 - O primeiro-ministro, António Costa, no seu discurso no debate geral da 77.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, critica as "irresponsáveis ameaças de recurso a armas nucleares" do Presidente russo, Vladimir Putin, e pede à Rússia para cessar hostilidades em vez de escalar o conflito na Ucrânia.

- Morre, aos 70 anos, Hilary Mantel, escritora britânica, conhecida pela trilogia sobre Thomas Cromwell. Foi a primeira mulher a vencer duas vezes o prémio Booker, com os dois primeiros volumes - "Wolf Hall" e "O livro Negro" (que venceu também o Prémio Costa para livro do ano em 2012).

2023 - A Comissão Europeia aprova a revisão do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, que inclui um capítulo [do pacote energético] REPowerEU, que tem agora um valor de 22,2 mil milhões de euros, a alteração tem em conta a elevada inflação e o impacto da guerra.

- O parlamento volta a aprovar, sem alterações, o programa Mais Habitação, apenas com o voto favorável do PS, numa reapreciação após o veto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

- O Tribunal Central de Instrução Criminal decide levar a julgamento todos os arguidos do segundo processo ligado à morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk em 2020 nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no aeroporto de Lisboa.

- Morre, aos 98 anos, Giorgio Napolitano, Presidente da República Italiana entre 2006 e 2015. Militante do Partido Comunista Italiano, exerceu ainda os cargos de presidente da Câmara de Deputados (a câmara baixa do parlamento italiano), ministro do Interior, eurodeputado e senador.

2024 - Os canoístas José Ramalho e Fernando Pimenta conquistam a medalha de ouro na prova de K2 dos mundiais de maratonas da Croácia, em Metkovic.

- Os canoístas João Sousa e Francisco Batista sagram-se campeões do Mundo de K2 júnior dos mundiais de maratonas da Croácia, em Metkovic.

- Morre, aos 101 anos, Emílio Mateus, empresário na área do turismo, fundou a etiqueta discográfica Estúdio e gravou nomes como Alfredo Marceneiro, Fernando Maurício e Beatriz da Conceição.

Este é o ducentésimo sexagésimo sexto dia do ano. Faltam 100 dias para o termo de 2025.

